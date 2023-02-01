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Консульство РФ в Турции работает штатно на фоне приостановки работы консульств трех стран

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Global Look Press

Генеральное консульство России в Стамбуле продолжает работать в штатном режиме на фоне приостановки работы консульств сразу трех западных государств в связи с якобы имеющейся угрозой теракта в центре города. Об этом сообщает РИА Новости.

«Консульство продолжает работать в штатном режиме», — сказали в российской дипмиссии.

Накануне генеральные консульства Германии, Нидерландов и Великобритании в Стамбуле сообщили, что прекратили принимать посетителей из-за угрозы терактов в городе.

30 января посольство США предупредило своих соотечественников об опасности терактов в центре Стамбула. По мнению посольства, целями террористических атак могут стать церкви, синагоги, дипмиссии, а также другие популярные среди иностранных туристов места.

13 ноября 2022 года на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв. На место прибыли пожарные, полицейские и множество медицинских бригад. Сообщалось о большом количестве раненых. Губернатор Стамбула Али Ерликая и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщали о наличии жертв.

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