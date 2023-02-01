Риелторы заявили, что Петроградский район стал самым дорогим по аренде в Петербурге

Самая дорогая аренда жилья в Санкт-Петербурге оказалась в Петроградском районе. Об этом «Ленте.ру» заявили аналитики агентства элитной недвижимости Intermark Real Estate.

Специалисты отметили, что в январе 2023 года средняя цена на аренду жилья в Петроградском районе составила около 193 тыс. рублей в месяц. Также в этом районе самая дорогая ставка за аренду 1 кв. м жилья — 1,4 тыс. рублей в месяц.

В этом году средняя цена на аренду жилья в высоком ценовом сегменте Петербурга составила 170 тыс. рублей в месяц. Этот показатель оказался на 3% выше значений декабря 2022 года. При этом реальная цена съема в этом ценовом сегменте в январе составила 155 тыс. рублей.

Эксперты агентства посчитали, что наибольший спрос был у жилья площадью 136 кв. м. При этом три четверти рынка аренды жилья в высоком ценовом сегменте в Петербурге приходится на Петроградский и Центральный районы. В целом же, рынок аренды элитного жилья в городе сбалансирован, а спрос арендаторов распределен равномерно.

23 января газета «Известия» со ссылкой на сообщение ведущего аналитика федеральной компании «Этажи» Александра Иванова писала, что стоимость аренды жилья на территории России к весне 2023 года может подняться до 15%. По данным Иванова, за прошедший месяц в целом по России объем предложения на рынке аренды жилья сократился на 10%, в Москве и Петербурге — до 20% после заметного роста осенью 2022 года.