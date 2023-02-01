Песков: мораторий на закон о госзакупках надо прорабатывать на уровне правительства

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложение о введении моратория на закон о государственных закупках до конца специальной военной операции должны прорабатывать на уровне правительства. Об этом представитель Кремля сообщил во время брифинга.

До этого спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила до конца спецоперации наложить мораторий на закон о госзакупках, предусматривающий контрактную систему.

«Это необходимо прорабатывать на уровне правительстве», — подчеркнул пресс-секретарь российского главы государства.

По словам Пескова, ему сейчас неизвестно, обсуждалась ли данная тема с президентом РФ Владимиром Путиным.

Другие комментарии со стороны Пескова по соответствующей инициативе не приведены.

Ранее стало известно, что Матвиенко поручила вице-спикеру Совфеда Николаю Журавлеву подготовить обращение по этому вопросу в правительство.

Также Матвиенко утверждала, что откровенная ложь в средствах массовой информации во время спецоперации сродни измене Родине.