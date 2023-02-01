Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Tesla лишилась $140 млн из-за инвестиций в биткоин по итогам 2022 года

close
100%
Dado Ruvic/Reuters

Производитель электрокаров компания Tesla зафиксировала убыток в размере 140 млн из-за вложений в биткоин по итогам 2022 года. Об этом сообщается в отчете, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Tesla сообщила об убытках в размере $140 млн за 2022 год от инвестиций в биткоин. Согласно отчету, за прошлый год производитель электромобилей зафиксировал потери $204 млн от снижения цены криптовалюты, но получил $64 млн за счет операций по конвертации биткоина.

В документе указали, что вложенные средства в биткоинах являются бессрочными нематериальными активами. При этом они периодически пересматриваются, чтобы понять, есть ли отличие их стоимости на балансе организации от справедливой цены на рынке.

По данным Tesla, убытки компании выросли почти в два раз с 2021 года из-за снижения стоимости криптовалюты. В январе прошлого года был зафиксирован убыток в размере $101 млн из-за ослабления курса криптовалюты, однако прибыль от продажи биткоинов составила $128 млн.

26 января на сайте компании сообщалось, что Tesla получил рекордную прибыль по итогам четвертого квартала (октябрь-декабрь) 2022 года. Выручка корпорации за три месяца выросла на 37%, до $24,3 млрд, что стало самым высоким показателем компании за всю ее историю.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть