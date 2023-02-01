Tesla лишилась $140 млн из-за инвестиций в биткоин по итогам 2022 года

Производитель электрокаров компания Tesla зафиксировала убыток в размере 140 млн из-за вложений в биткоин по итогам 2022 года. Об этом сообщается в отчете, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Tesla сообщила об убытках в размере $140 млн за 2022 год от инвестиций в биткоин. Согласно отчету, за прошлый год производитель электромобилей зафиксировал потери $204 млн от снижения цены криптовалюты, но получил $64 млн за счет операций по конвертации биткоина.

В документе указали, что вложенные средства в биткоинах являются бессрочными нематериальными активами. При этом они периодически пересматриваются, чтобы понять, есть ли отличие их стоимости на балансе организации от справедливой цены на рынке.

По данным Tesla, убытки компании выросли почти в два раз с 2021 года из-за снижения стоимости криптовалюты. В январе прошлого года был зафиксирован убыток в размере $101 млн из-за ослабления курса криптовалюты, однако прибыль от продажи биткоинов составила $128 млн.

26 января на сайте компании сообщалось, что Tesla получил рекордную прибыль по итогам четвертого квартала (октябрь-декабрь) 2022 года. Выручка корпорации за три месяца выросла на 37%, до $24,3 млрд, что стало самым высоким показателем компании за всю ее историю.