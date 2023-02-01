WSJ: США выделили $27 млрд на помощь Киеву, но американские предприятия не справляются

США в общей сложности в рамках военной помощи Украине выделили уже $27 млрд. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

При этом издание отмечает, что это пока не привело к буму среди военных подрядчиков американского министерства обороны — из-за сбоев в цепочке поставок, жесткого рынка труда и процесса закупок вооружений, который может растягиваться на годы.

Также, по информации газеты, производители пытаются отреагировать на спрос, однако им этого сделать не удается, поскольку между заявлениями Пентагона о размере военной помощи киевским властям и тем, сколько он фактически тратит на закупки вооружения у компаний, есть разрыв. Например, пока Минобороны Соединенных Штатов заключило контрактов с производителями оружия менее чем на $10 млрд.

Кроме того, исполнительный директор Raytheon Грег Хейс подчеркивает, что Вооруженные силы Украины быстро расходуют боеприпасы. В частности, к декабрю прошлого года ВСУ потратили то, что производили в США в течение 13 лет.

1 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщало, что администрация президента Соединенных Штатов может поставить Украине артиллерию и боеприпасы большей дальности с новым пакетом военной помощи на $2 млрд.

Ранее заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон заявляла, что власти США могут объявить о новой военной помощи Украине в ближайшее время.