В Intel сократили зарплаты рядовым сотрудникам на 5% и гендиректору на 25%

Американский разработчик и производитель электронных устройств Intel сократил зарплаты рядовым сотрудникам и руководству. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на сообщение представителя компании Эдди Берра.

Сотрудники среднего звена потеряли 5% от заработка, гендиректор Пэт Гельсингер — 25%, зарплату почасового персонала снижать не стали. По словам Берра, эти меры «помогут поддержать инвестиции и общую рабочую силу».

В агентстве отметили со ссылкой на сообщение источника, что в дополнение к 5-процентному сокращению зарплаты сотрудникам уровня вице-президента снизят на 10%, а топ-менеджерам — на 15%. Также на паузу поставили выплаты надбавок за заслуги и ежеквартальные премии за результаты.

В июле сообщалось, что компания Intel повысила стоимость своей продукции, в том числе процессоров, до 20%.

В первой половине января портал Marker Watch написал о сокращении денежного вознаграждения главы Apple Тима Кука по итогам 2023 года до $49 млрд. Известно, что о понижении бонуса Кук попросил лично в свете недовольства инвесторов прошлогодним вознаграждением генерального директора.