Спикер Совфеда Матвиенко предложила наложить мораторий на закон о госзакупках до конца СВО

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко по ходу заседания палаты предложила до конца специальной военной операции на Украине наложить мораторий на закон о госзакупках, предусматривающий контрактную систему. Об этом сообщает РИА Новости.

«С учетом ситуации, может, наложить мораторий на 44-й закон (закон о госзакупках. — «Газета.RU») и быстро осваивать средства», — сказала парламентарий.

По словам спикера, временный мораторий на действие закона может позволить регионам быстро осваивать средства, вкладывая их в развитие собственной инфраструктуры и в экономику.

Матвиенко поручила вице-спикеру Совфеда Николаю Журавлеву подготовить обращение по этому вопросу в правительство.

«Я переговорю с председателем правительства», — заверила она.

Ранее Валентина Матвиенко заявляла, что откровенная ложь в средствах массовой информации во время спецоперации сродни измене Родине. По ее мнению, задача журналиста — точное и правдивое отображение текущей реальности, а не погоня за личной популярностью.