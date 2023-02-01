Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Спикер Совфеда Матвиенко предложила наложить мораторий на закон о госзакупках до конца СВО

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко по ходу заседания палаты предложила до конца специальной военной операции на Украине наложить мораторий на закон о госзакупках, предусматривающий контрактную систему. Об этом сообщает РИА Новости.

«С учетом ситуации, может, наложить мораторий на 44-й закон (закон о госзакупках. — «Газета.RU») и быстро осваивать средства», — сказала парламентарий.

По словам спикера, временный мораторий на действие закона может позволить регионам быстро осваивать средства, вкладывая их в развитие собственной инфраструктуры и в экономику.

Матвиенко поручила вице-спикеру Совфеда Николаю Журавлеву подготовить обращение по этому вопросу в правительство.

«Я переговорю с председателем правительства», — заверила она.

Ранее Валентина Матвиенко заявляла, что откровенная ложь в средствах массовой информации во время спецоперации сродни измене Родине. По ее мнению, задача журналиста — точное и правдивое отображение текущей реальности, а не погоня за личной популярностью.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть