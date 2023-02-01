Некоторым категориям россиян повысят зарплату в 2023 году

Некоторым категориям россиян в этом году повысят зарплату, индексация будет проводиться с учетом инфляции. Об этом агентству «Прайм» сообщил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. Главным образом повышение коснется работников бюджетных и госучреждений, в частных компаниях ситуация с индексацией разнится, рассказал Гиринский.

Доцент отметил, что индексацию зарплаты в этом году традиционно должны провести компании, где уровень выплат установлен на уровне ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). С 1 января МРОТ равен 16242 рубля. Гиринский подчеркнул, что индексация производится на процент, который должен быть не ниже инфляции. По данным Росстата, в 2022 году годовая инфляция в России составила 11,9%.

«В случае с бюджетными и госучреждениями индексация прямо будет связана с нормативными документами и прежде всего с Трудовым кодексом. В коммерческом сектора ситуация несколько сложнее. Там практически все зависит от собственников и руководителей предприятия», — уточнил Гиринский.

По словам Гиринского, 16242 рубля — самая теоретически нижняя граница компенсации. Зарплаты выше данной границы также могут индексировать с учетом инфляции или индекса цен — в зависимости от прописанных в документах компании условий. Этот подход будет реализован в госсекторе и в коммерческом секторе, указал доцент. В коммерческом секторе у руководителя компании и подразделений большая свобода действий, добавил он.