«Ъ»: производители бытовой техники хотят выкупить заводы LG, Bosch и Samsung в России

Российские и китайские предприятия стремятся выкупить заводы, оставшиеся в России после ухода зарубежных компаний LG, Bosch и Samsung, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке. По данным издания, переговорами о локализации производства ушедших компаний занимается Минпромторг.

Как заявили источники издания, приобретением и арендой активов интересуются российские компании Kuppersberg и Schaub Lorenz, занимающие менее 3% рынка, и китайская компания Hisense.

Компания Kuppersberg в России занимается производством премиальных кухонных смесителей, моек, вытяжек, духовок, холодильников, микроволновых печей, специализируется на производстве встраиваемой техники. Schaub Lorenz, помимо этого, производит телевизоры. Производства этих российских брендов размещаются за рубежом — в том числе в Китае и Турции. Китайская Hisense на российский рынок вывозит широкий ассортимент бытовой техники под брендами Toshiba и Gorenje.

В Минпромторге отказались комментировать планы компаний по закупке мощностей, но высказались в поддержку локализации высокотехнологичных производств.

В ООО «БСХ Бытовые Приборы», представляющем интересы Bosch в России, заявили, что «не комментируют слухи», однако отметили, то компания рассматривает варианты действий на фоне простоя мощностей. Представители Kuppersberg и Schaub Lorenz заявили, что еще не вели переговоров с представителями ушедших из России компаний, варианты локализации производств оговариваются через Минпромторг. В Samsung заявили, что предложений по выкупу мощностей не поступало. Представители LG и Hisense отказались обсуждать данные вопросы с журналистами.

До приостановки производства в России 5 марта 2022 года в Калужской области работал завод Samsung по производству телевизоров, мониторов и стиральных машин. Bosch не принимала решение о приостановке деятельности в России, но ее крупный завод в Санкт-Петербурге остановил работу 15 марта 2022 года из-за санкций ЕС. У введшей ограничения на поставки в России LG сохранился крупный участок в поселке Дорохово и завод площадью 22 тыс. кв. км.

Ранее в НОСТРОЕ сообщили об уходе 9% иностранных производителей строительных материалов с российского рынка.