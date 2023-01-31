Сбер: цифровизация заменяет рутину и освобождает время для коммуникации

Цифровизация не заменяет живое общение, она освобождает для него время и позволяет в ежедневных рабочих процессах победить рутину, считает Наталия Ахмина, старший управляющий директор по цифровой трансформации HR Сбербанка. В рамках объявления результатов рейтинга работодателей 2022 от компании HeadHunter состоялась дискуссия «Цифровизация HR процессов: пульс рынка», в ходе которой представитель Сбера рассказала об опыте и практиках лучшего, по данным рейтинга, работодателя страны 2022 года.

«Для Сбера любой работник, руководитель, бывший или будущий сотрудник нашей организации это прежде всего наш клиент. В рамках концепции клиентоцентричности Сбера мы хотим обеспечить наш персонал теми сервисами, теми точками контакта и клиентским опытом, к которым они привыкли и в обычной жизни. Поэтому у нас полностью цифровой процесс управления всеми сервисами. Мы сделали это на собственной разработке - на платформе Пульс. В прошлом году она вышла на рынок корпоративных клиентов», — отметила Ахмина.

По ее словам, внутренние коммуникации Сбера строятся на инструментах, которые обеспечивают многозадачность и при этом являются максимально доступными, вкрапливающимися в канву рабочего дня сотрудников. «Люди пользуются тем, что дает им ценность. Больше половины сотрудников ежедневно заходят на нашу платформу Пульс и решают свои кадровые вопросы, читают новости, книги, обучаются», — прокомментировала Ахмина.

По ее мнению, масштабные изменения мира HR строятся вокруг мысли, что личные коммуникации цифровизация не может заменить. Более того, она лишь освобождает время для живого общения и качественного диалога в офлайн формате.

«Цифровизация обеспечивает бизнесу прямую экономию, которую можно получить за счет сокращения расходов. Это прежде всего расходы на реализацию процессов, поскольку повышаются скорости, уходят затраты физические и временные. Но для Сбера цифровизация важна еще с точки зрения необходимости получения нашими сотрудниками клиентского опыта, который они ожидают от нас в том числе как и от цифровой компании. Нам важно, сколько сотрудников на регулярной основе пользуются нашими инструментами, какие оценки они ставят, какой процент возвращаемости на платформу. В целом цифровизация приучила нас к тому, что отказаться от технологических новинок становится все сложнее, поскольку ты быстро привыкаешь к новым возможностям, о которых может быть изначально даже и не задумывался», — заключила эксперт.

Напомним, платформа Пульс является собственной разработка Сбера, которая доступна его корпоративным клиентам и обеспечивает доступ к кадровым сервисам в режиме реального времени. По данным Сбера, свыше 115 тыс. сотрудников компании ежедневно пользуются Пульсом.