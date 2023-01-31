Минфин США отреагировал на данные о злоупотреблениях военной помощью на Украине

В Министерстве финансов США впервые после громких коррупционных скандалов на Украине вступили в дискуссию о возможности злоупотребления поступающей Киеву со стороны Запада помощью, передает Reuters.

«У нас нет никаких признаков того, что средства США использовались на Украине не по назначению», — заявила официальный представитель ведомства Меган Аппер.

По ее словам, украинские власти вместе с Минфином США работают над обеспечением гарантий использования американской помощи по назначению. При этом в Вашингтоне продолжают вместе со Всемирным банком отслеживать пути использования украинскими властями полученных от США средств, чтобы предотвратить их попадание в распоряжение коррупционеров.

Ранее в Киев прибыла группа глав инспекций ведомств США, включающая главу инспекции Пентагона, Государственного департамента США и Агентства США по международному развитию USAID, для проверки путей использования помощи США Украине.