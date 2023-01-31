Spiegel: cемь стран Евросоюза предостерегли Еврокомиссию от «гонки субсидий» с США

Министры финансов Эстонии, Финляндии, Австрии, Ирландии, Чехии, Дании и Словакии направили совместное письмо вице-президенту Еврокомиссии (ЕК) Валдису Домбровскису, в котором предостерегли его от гонки субсидий с США. Об этом сообщает германский журнал Der Spiegel со ссылкой на соответствующий документ.

В августе 2022 года президент США Джо Байден подписал акт, согласно положениям которого подразумевается увеличение налоговых субсидий на покупку продукции, произведенной в Северной Америке, а также выделение $370 млрд на развитие возобновляемой энергетики и $64 млрд — на снижение стоимости лекарств. Министры вышеперечисленных стран ЕС предостерегли Домбровскиса от следования данной стратегии на территории ЕС.

«Конкурентоспособность ЕС основана на сильной адаптивной экономике и надежных государственных финансах, которые способствуют частным инвестициям и инновациям. Финансовая поддержка компаний, не оправданная явными провалами рынка, может привести к опасной гонке субсидий (с США. — «Газета.Ru»), которую некоторые государства — члены ЕС могут не выдержать и которая вредна для ЕС в целом», — говорится в письме.

24 января газета Financial Times сообщила, что экономические чиновники из нескольких штатов США начали активно переманивать европейские предприятия чистой энергетики. Речь идет о компаниях, сосредоточенных на экологически чистых технологиях производства энергии.