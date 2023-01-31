Путин поручил до 1 июля представить предложения по льготной ипотеке для молодежи

Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству до 1 июля 2023 года года представить предложения по реализации дополнительных льготных ипотечных программ для молодежи. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Представить предложения по реализации дополнительных льготных ипотечных программ для молодежи, в том числе для молодых специалистов, молодых семей», — говорится в документе.
Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
Также Владимир Путин поручил продумать создание центров помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Ранее Путин внес изменения в указ о порядке установления уровней террористической опасности.
До этого российский президент поручил российскому правительству до 1 июля 2023 года утвердить федеральный проект по развитию робототехники в стране. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.