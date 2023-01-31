В WGC заявили, что Центробанки увеличили спрос на золото до 11-летнего максимума

Мировой спрос на золото в 2022 году увеличился на 18% относительно 2021 года, до 4 741 тонны, что является максимумом с 2011 года. Об этом написала газета Financial Times со ссылкой на отчет Всемирного совета по золоту (World Gold Council).

Спрос вырос за счет «колоссальных закупок» золота со стороны Центральных банков мира. Всего регуляторы со всего мира купили 1 136 тонн золота в 2022 году, что стало рекордом с 1967 года.

Например, Народный банк Китая в 2022 году приобрел 62 тонны драгоценного металла. Теперь в распоряжении Пекина более 2 тыс. тонн золота. Центробанк Турции увеличил золотые запасы почти на 400 тонн, до 542 тонн.

В то же время Национальный банк Казахстана больше остальных регуляторов продал этот драгметалл в прошлом году, сократив запасы на 51 тонну — до 352 тонн.

Во второй половине января агентство ТАСС со ссылкой на данные пресс-службы Главного таможенного управления КНР сообщило, что Пекин купил в 2022 году 6,66 тонн российского золота, что на 67% больше относительно показателя 2021 года.