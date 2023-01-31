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Telegraph: Сунак ускорил поддержку Украины, посчитав затягивание конфликта выгодным для РФ

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Frank Augstein/AP

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак ускорил военную поддержку Украине, так как уверен, что затягивание конфликта является выгодным для России. Об этом сообщает газета Telegraph, ссылаясь на представителя британского премьера.

«Он сказал, что с тех пор, как стал премьером, пересмотрел подход Британии и пришел к выводу, что затягивание конфликта пойдет только на пользу РФ, поэтому он решил, что есть возможность ускорить поддержку при тесном сотрудничестве с нашими союзниками, чтобы дать Украине наилучшие шансы на успех», — отметил представитель Сунака.

По словам источника газеты, «новая стратегия» британского премьера также предусматривает «более активные дипломатические усилия» и планирование вместе с украинским правительством работы по восстановлению страны после окончания конфликта.

Ранее представитель Риши Сунака заявлял, что Великобритания пока не станет передавать Украине истребители, так как в данный момент считает это нецелесообразным.

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