ЦБ: экономическая активность в России оказалась «выше ожиданий» в начале 2023 года

Уровень экономической активности на российском рынке увеличился в конце 2022 года, в результате чего в начале 2023-го данный показатель оказался выше ожиданий квартальной давности. Об этом сообщается в отчете «О чем говорят тренды», подготовленном департаментом исследований и прогнозирования Центробанка (ЦБ).

«Российская экономика вошла в 2023 год с более высоким уровнем экономической активности, чем ожидалось еще один-два квартала назад. Увеличенные бюджетные расходы за счет расширения бюджетного дефицита дополнительно поддержат спрос в экономике», — говорится в материале.

Увеличению экономической активности на российском рынке в начале 2023 года способствовали несколько факторов. Среди ключевых — наращивание производства в ряде отраслей, включая промышленный, сельскохозяйственный и потребительский сектора, уточняется в отчете регулятора.

«Рост в сельском хозяйстве транслировался в расширение производства в пищевой промышленности. Кроме того, смещение потребительского спроса от товаров к услугам привело к росту этого сегмента экономики», — заключили в ЦБ.

31 января аналитики Международного валютного фонда (МВФ) предрекли рост российской экономики на 0,3% по итогам 2023 года вместо спада на 2,3%. В следующем году, согласно обновленному прогнозу организации, этот показатель составит 2,1%.