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Евродепутат Хайдер: санкции ЕС в энергетической сфере не приведут к снижению доходов РФ

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Депутат Европарламента от Австрийской партии свободы (АПС) Роман Хайдер считает, что введенные в отношении России европейские санкции не приведут к сокращению доходов бюджета страны, но спровоцируют увеличение стоимости углеводородов, передает ТАСС.

Хайдер уточнил, что к быстрому росту цен на нефть и газ приводит санкции против РФ в энергосекторе и массовое повышение стоимости углеродных сертификатов Европейским союзом.

Депутат назвал этот скачок результатов провальной энергетической политики Евросоюза. Он напомнил, что ЕС покупал российский природный газ за невысокую цену, в том время как сейчас приходится покупать дорогой СПГ и газ из США и Катара.

Хайдер также заявил, что санкции в энергосфере не приведут к краху экономики РФ, поскольку ее сырье сейчас активно покупают другие государства.

Ранее председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что в 2023 год ожидается падение производства в Великобритании и рост экономики России, несмотря на санкционное давление Запада.

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Санкции против России
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