Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В «Бест-Новострой» назвали районы Москвы с наибольшим ростом цен на новостройки

close
100%
Алексей Майшев/РИА «Новости»

В Ярославском районе Старой Москвы квартиры в новостройках массового сегмента средняя стоимость лота выросла сильнее остальных территорий столицы. Об этом написало издание РБК со ссылкой на сообщение пресс-службы инвестиционно-риэлторской компании «Бест-Новострой».

В январе 2023 года относительно аналогичного месяца 2022 года квартиры на этом участке в среднем подорожали на 21,1%, до 16,5 млн руб. На втором месте по уровню роста средней стоимости — район Крюково. Здесь квартиры повысились в цене на 21%, до 7,03 млн руб. Третье место — у района Измайлово, где средняя стоимость лота выросла на 20,2%, до 19 млн руб.

В районе Кунцево квартиры за год подорожали на 16,9%, до 17,7 млн руб. В топ-5 также входит район Москворечье-Сабурово с ростом цен в 12,2%, до 21,6 млн руб.

В компании добавили, что в среднем квартира в только что построенном доме массового сегмента в Старой Москвы в январе 2023 года обойдется в 11,61 млн руб. Это на 6,2% меньше относительно января 2022 года (12,4 млн руб.).

Ранее 31 января издание РБК со ссылкой на данные агентства недвижимости «Метриум» сообщило, что среди квартир в новостройках в центре Москвы наиболее дешевой оказалась студия площадью 12,7 кв. м. в апарт-комплексе стоимостью 4,7 млн руб.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть