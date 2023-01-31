В «Бест-Новострой» назвали районы Москвы с наибольшим ростом цен на новостройки

В Ярославском районе Старой Москвы квартиры в новостройках массового сегмента средняя стоимость лота выросла сильнее остальных территорий столицы. Об этом написало издание РБК со ссылкой на сообщение пресс-службы инвестиционно-риэлторской компании «Бест-Новострой».

В январе 2023 года относительно аналогичного месяца 2022 года квартиры на этом участке в среднем подорожали на 21,1%, до 16,5 млн руб. На втором месте по уровню роста средней стоимости — район Крюково. Здесь квартиры повысились в цене на 21%, до 7,03 млн руб. Третье место — у района Измайлово, где средняя стоимость лота выросла на 20,2%, до 19 млн руб.

В районе Кунцево квартиры за год подорожали на 16,9%, до 17,7 млн руб. В топ-5 также входит район Москворечье-Сабурово с ростом цен в 12,2%, до 21,6 млн руб.

В компании добавили, что в среднем квартира в только что построенном доме массового сегмента в Старой Москвы в январе 2023 года обойдется в 11,61 млн руб. Это на 6,2% меньше относительно января 2022 года (12,4 млн руб.).

Ранее 31 января издание РБК со ссылкой на данные агентства недвижимости «Метриум» сообщило, что среди квартир в новостройках в центре Москвы наиболее дешевой оказалась студия площадью 12,7 кв. м. в апарт-комплексе стоимостью 4,7 млн руб.