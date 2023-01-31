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Bloomberg: экономика еврозоны может избежать рецессии после «неожиданного» роста в конце 2022 года

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Экономика стран еврозоны может избежать рецессии в текущем году после «неожиданного» роста в конце декабря 2022-го. Спаду производства не помешают ни двузначная инфляция, ни продолжающийся коня конфликт на Украине, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Евростата.

«Еврозона находится на пути к избежанию рецессии после неожиданного роста в конце 2022 года, несмотря на двузначную инфляцию и вторжение России на Украину. Валовой внутренний продукт региона вырос на 0,1% в последнем квартале вопреки прогнозам экономистов о сокращении на 0,1%», — говорится в материале.

На избежание рецессии в регионе может повлиять наращивание объемов производства во Франции, Испании и Ирландии. В то же время данный показатель к концу прошлого года упал у ведущей экономики Евросоюза (ЕС) — Германии. Кроме того, объемы производства просели также и в Италии, уточняется в статье.

22 января газета Financial Times также сообщала, что страны еврозоны могут избежать рецессии в текущем году. По данным аналитической компании Consensus Economics, валовой внутренний продукт (ВВП) региона вырастет к концу декабря 0,1%.

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