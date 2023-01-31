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Глава МИД Египта Шукри: страна намерена наращивать объемы операций с Россией в нацвалютах

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Глава Министерства иностранных дел Египта Самех Шукри сообщил, что его страна намерена наращивать объемы операций с РФ в национальных валютах. Об этом Шукри заявил по ходу совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым, передает РИА Новости.

По словам египетского министра, это должно «облегчить торговые операции для экономических операторов».

«В данный момент мы находимся на начальном этапе. Нам предстоит еще серия консультаций по этим вопросам, но мы нацелены на дальнейшую работу по этому направлению», — сказал он.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Вооруженные силы России принимают все меры, чтобы западным планам по Украине не суждено было сбыться, и они не сбудутся. При этом глава российского МИД подчеркнул, что НАТО уже «достаточно давно напрямую вовлечена в гибридную войну против РФ».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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