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Президент Ирана выступит с обращением к населению вечером 31 января

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Iranian Presidency/Global Look Press

Президент Ирана Эбрахим Раиси в преддверии годовщины Исламской революции выступит с обращением к населению своей страны вечером 31 января. Об этом информирует Mehr.

Как говорится в сообщении, глава государства в прямом телеэфире «расскажет о наиболее важных внутренних и внешних текущих проблемах».

Обращение Раиси будет транслироваться на национальных каналах и по радио. Это станет его восьмым посланием народу с момента вступления в должность.

Ранее президент РФ Владимир Путин провел переговоры с Раиси, в ходе которых стороны они обсудили вопросы двухсторонней повестки и реализацию взаимовыгодных проектов в энергетической и транспортно-логистической сферах.

В ходе общения были «рассмотрены актуальные вопросы российско-иранской повестки дня с акцентом на дальнейшее наращивание всего комплекса двустороннего сотрудничества», и президенты «высказались в пользу последовательной реализации взаимовыгодных проектов в энергетической и транспортно-логистической сферах».

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