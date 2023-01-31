Путин поручил до 1 июля утвердить федеральный проект по развитию робототехники в России

Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству до 1 июля 2023 года утвердить федеральный проект по развитию робототехники в стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Утвердить федеральный проект по развитию отечественной робототехники, определив в нем в том числе: правовые, налоговые и иные условия, которые касаются развития производства и внедрения промышленных роботов в РФ; меры государственной поддержки развития производства и внедрения промышленных роботов в РФ», — говорится в документе.

Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

Ранее Владимир Путин на встрече с генеральным прокурором Российской Федерации Игорем Красновым попросил его продолжить контроль за соблюдением прав мобилизованных граждан. Глава российского государства отметил, что он поддерживает работу Генпрокуратуры по контролю за соблюдением прав всех граждан.

До этого сообщалось, что Путин внес изменения в указ о порядке установления уровней террористической опасности.