«Ведомости»: в январе Евросоюз рекордно сократил закупки российского газа через Украину

По итогам января 2023 года российский энергохолдинг «Газпром» поставил менее 1 млрд кубометров природного топлива через газотранспортную систему Украины. За первый месяц текущего года этот показатель оказался на историческом минимуме, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные ежедневных объемов прокачки компании.

«Транзит российского газа через Украину снизился в январе 2023 года до исторического минимума. По итогам месяца он составит менее 1 млрд кубометров», — говорится в материале.

При этом тенденция наметилась еще в мае 2022 года. Тогда Украина отказалась принимать заявки на прокачку топлива через газоизмерительную станцию (ГИС) «Сохрановка» в Ростовской области. Оттуда топливо поступало на территорию Луганской области. С тех пор транзит осуществляется по единственному из оставшихся направлений — через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа», уточняется в статье.

31 января главы налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев сообщил, что государственная компания «Украинские железные дороги» («Укрзализныця») получила доступ к прямым закупкам природного газа без участия частных посредников.

Это позволило фирме приобретать топливо на 25% дешевле по условиям новых контрактов. По итогам первого месяца 2023 года стоимость газа для компании составила в среднем $504 за тысячу кубометров.