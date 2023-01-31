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Экономист Лосев назвал «великим сюрпризом» для Запада стойкость российской экономики

Стойкость экономики России стала большим сюрпризом для Запада, а оценки Международного валютного фонда стали объективнее. С таким заявлением выступил в беседе с РИА Новости экономист Александр Лосев.

«Они с каждым прогнозом становятся все более все более объективны в отношении России», — заявил Лосев. В частности, он обратил внимание на то, что западные аналитики все больше обращают внимание на базовые отрасли, например, на энергопотребление, которое не снизилось в прошлом году.

При снижении энергопотребления происходит перераспределение экономического веса в отраслях, в том числе энергоемких, которые вытягивают все остальное.

«Такого обрушения, как Запад планировал, не получилось. Мне кажется, что рост экономики РФ будет как в прогнозе, а может быть, и выше», — цитирует эксперта Общественная служба новостей.

МВФ ранее улучшил прогнозы по российской экономике, напоминает ФАН. Теперь фонд прогнозирует рост ВВП России в 2023 году на 0,3% (в октябре 2022 года ожидался спад на 2,3%), в 2024-м – рост на 2,1%. В прогнозе МВФ также упоминается, что ожидаемого в прошлом году снижения на 3,4% не произошло.

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