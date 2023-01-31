Bloomberg: США столкнутся с дефицитом бензина из-за санкций ЕС к лету

Ограничение Евросоюза (ЕС) на поставки нефтепродуктов из России с 5 февраля 2023 года может спровоцировать скачок цен, что приведет к дефициту топлива в США уже к лету. Об этом сообщает Bloomberg.

Нью-Йорк и большая часть восточного побережья США этим летом могут столкнуться с нехваткой бензина, поскольку запрет ЕС на российское топливо угрожает перекрыть резервные поставки. Речь идет о том, что восточное побережье США летом зависит от трансатлантического импорта.

В публикации отметили, что сезонные запасы бензина в США сейчас находятся на рекордно низкой за последнее десятилетие отметке. При этом техобслуживание на нефтеперерабатывающих заводах может лишь усугубить ситуацию.

Аналитики посчитали, что поставщики могли бы возить топливо из Мексиканского залива на объекты хранения. После чего оно будет попадать на Восточное побережье США. Также Штаты могут закупаться большими объемами топлива из Азии и Ближнего Востока. Однако этот вариант куда дороже и сложнее, и, скорее всего, не обеспечит снижение цен на заправках.

28 января портал MarketWatch, ссылаясь на аналитиков Bespoke Investment Group сообщил, что цены на бензин в США в январе 2023 года выросли на 9,2%, до $3,5 за галлон. Бензин в США подорожал до пикового уровня в $5,03 за галлон в середине июня. Однако уже в конце декабря цена опустилась до $3,096. Исходя из этого, цена за галлон бензина в $3,5 в начале января на 12,9% выше показателя декабря 2022 года.