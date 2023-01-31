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В Турции сообщили, что страна заработала рекордные $46 млрд от туризма в 2022 году

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Emrah Gurel/AP

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой по ходу брифинга заявил, что страна в 2022 году заработала рекордные $46 млрд от туризма. Выступление Эрсоя транслировалось на его странице в Twitter.

«В 2022 году доходы от туризма принесли рекордные более $46 млрд. Турция стала лучшей в мире по этому показателю после пандемии», — сказал он.

Министр считает, что в 2023 году Турция способна установить новый рекорд в размере $56 млрд. При этом он выразил уверенность, что к 2028 году доходы от туризма ежегодно будут приносить республике не менее $100 млрд. По мнению Эрсоя, Турцию каждый год будут посещать до 90 млн туристов.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что большинство россиян в 2023 году поедут на отдых в Турцию, Египет и Объединенные Арабские Эмираты. По данным АТОР, самым популярным направлением у россиян остается Турция, причем большинство граждан России предпочли Анатолийское побережье Эгейскому морю. Пользуются популярностью также направления по России.

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