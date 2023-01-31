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МВФ предрек рост российской экономики на 0,3% в 2023 году вместо спада на 2,3%

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Газета.Ru

По итогам 2023 года объем валового внутреннего продукта (ВВП) России увеличится на 0,3%. Ранее предполагалось, что этот показатель, напротив, уменьшится на 2,3%, следует из обновленного прогноза Международного валютного фонда (МВФ).

«Ожидается, что в 2023 году российская экономика вырастет на 0,3% вместо спада на 2,3%, а в 2024 г. — на 2,1%», — говорится в материале.

При этом размер мирового ВВП по итогам текущего года увеличится только на 2,9% вместо ранее ожидаемых 3,4%. На динамику по-прежнему оказывает существенное влияние продолжающийся конфликт на Украине и высокие темпы роста инфляции в ведущих странах, указывают аналитики МВФ.

«Прогнозируется, что глобальный рост снизится с предполагаемых 3,4 процента в 2022 году до 2,9 процента в 2023 году, а затем вырастет до 3,1 процента в 2024 году <....> Повышение ставок центрального банка для борьбы с инфляцией и конфликт России и Украины продолжают оказывать давление на экономическую активность», — заключается в пресс-релизе фонда.

30 октября газета «Известия» со ссылкой на данные отчета конференции Генеральной Ассамблеи ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) сообщила, что по итогам 2022 года объем ВВП России может сократиться на 7%. При этом рецессия экономики страны продолжится и в текущем году. Но несмотря на это, российский ВВП может вырасти к концу декабря на 1,3%.

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