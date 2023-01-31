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Глава Крыма Аксенов поручил начать выдачу документов на землю участникам СВО с 1-го апреля

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил ускорить процедуру подготовки бесплатных земельных участков для жителей полуострова, принимающих участие в специальной военной операции России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Работа по межеванию земельных участков для участников специальной военной операции будет ускорена, процедура оформления и выдачи документов начнется 1 апреля», - написал чиновник в своем Telegram-канале.

Аксенов добавил, что участники СВО получат участки, расположенные у моря в Сакском, Черноморском, Раздольненском и Ленинском районах. Глава региона пообещал, что эти территории будут обеспечены необходимой инфраструктурой.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин рекомендовал властям Московской области, Крыма и Севастополя бесплатно выделять земельные участки отличившимся в ходе спецоперации на Украине военнослужащим и семьям погибших. Уточнялось, что речь идет о землях в муниципальной или государственной собственности.

Все новости на тему:
Операция на Украине
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