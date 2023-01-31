Bloomberg: Великобритания ежегодно теряет $124 млрд из-за выхода страны из Евросоюза

Выход Великобритании из состава Европейского союза (Brexit) ежегодно обходится экономике страны в 100 млрд фунтов стерлингов ($124 млрд), поскольку Соединенное Королевство недополучает инвестиции, потеряло кадры и доходы от торговли. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации агентства, размер ВВП Британии за 2022 год был бы на 4% больше, если бы страна не вышла из ЕС. Кроме того, Королевство также потеряло около 370 тыс. работников из стран Евросоюза.

«Навредила ли себе Великобритания, когда проголосовала за выход из ЕС в 2016 году? Имеющиеся на сегодня данные говорят, что это так», — заявили экономисты Ана Андраде и Дэн Хэнсон.

В декабре прошлого года издание Independent со ссылкой на исследование лондонского аналитического Центра европейских реформ (CER) сообщало, что Британия к июню 2022 года потеряла 33 млрд фунтов стерлингов ($41 млрд) из-за решения выйти из состава Европейского союза и последующего процесса.

Ранее министр иностранных дел Ирландии Саймон Коувени заявлял, что решение Великобритании в одностороннем порядке изменить договор о выходе из ЕС станет нарушением международного права.

Референдум о выходе Великобритании из Европейского союза состоялся в 2016 году. Сторонники Brexit одержали победу на референдуме с 51,9% голосов, против выступили 48,1%.