Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-сотрудник Белого дома рассказал о последствиях отказа от нефтедоллара

Экс-сотрудник Белого дома Робертс: отказ стран от нефтедоллара обернется катастрофой в США

close
100%
Depositphotos

Экс-сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс в статье на своем сайте заявил, что отказ стран от нефтедоллара обернется для США катастрофой.

По его словам, конец эпохи нефтедоллара скажется на инфляции и процентных ставках в Соединенных Штатах Америки.

Робертс также отметил, что политика Вашингтона, направленная на конфискацию активов и введение санкций, пошатнула позиции доллара.

Многие страны хотят использовать национальные валюты для международной торговли, чтобы быть независимыми, добавил эксперт.

Ранее издание Asia Times писало, что время могущества доллара стремительно подходит к концу из-за снижения влияния американской валюты в качестве резервной.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть