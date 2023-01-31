Экс-сотрудник Белого дома рассказал о последствиях отказа от нефтедоллара

Экс-сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс в статье на своем сайте заявил, что отказ стран от нефтедоллара обернется для США катастрофой.

По его словам, конец эпохи нефтедоллара скажется на инфляции и процентных ставках в Соединенных Штатах Америки.

Робертс также отметил, что политика Вашингтона, направленная на конфискацию активов и введение санкций, пошатнула позиции доллара.

Многие страны хотят использовать национальные валюты для международной торговли, чтобы быть независимыми, добавил эксперт.

Ранее издание Asia Times писало, что время могущества доллара стремительно подходит к концу из-за снижения влияния американской валюты в качестве резервной.