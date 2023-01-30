На Украине обсуждают введение запрета на топливо, алкоголь и сигареты за наличные

На Украине могут запретить покупать бензин, дизель, автогаз, алкоголь, сигареты и другие подакцизные товары за наличные, сообщает издание «Страна.ua».

Заместитель главы Офиса президента Украины Ростислав Шурма заявил, что этот вопрос «обсуждается» и решение пока не принято.

В Офисе украинского лидера считают, что эта мера выведет рынок топлива, алкогольной и табачной продукции из тени и увеличит поступления в бюджет страны. По информации издания, ежегодно бюджет Украины теряет около 20 млрд гривен (более 37 млрд рублей) из-за теневых продаж топлива.

В 2021 году украинский антимонопольный комитет сообщал, что доля нелегального рынка в реализации топлива составляет 34%.

В прошлом году президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, возвращающий в стране взимание акцизов на бензин и дизельное топливо.

Временные поправки в Налоговый кодекс на время военного положения были приняты на Украине в марте 2022 года. Они предусматривали отмену акцизных сборов на топливо для автомобилей и снижение НДС на него с 20% до 7%.