Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Украине обсуждают введение запрета на топливо, алкоголь и сигареты за наличные

close
100%
РИА «Новости»

На Украине могут запретить покупать бензин, дизель, автогаз, алкоголь, сигареты и другие подакцизные товары за наличные, сообщает издание «Страна.ua».

Заместитель главы Офиса президента Украины Ростислав Шурма заявил, что этот вопрос «обсуждается» и решение пока не принято.

В Офисе украинского лидера считают, что эта мера выведет рынок топлива, алкогольной и табачной продукции из тени и увеличит поступления в бюджет страны. По информации издания, ежегодно бюджет Украины теряет около 20 млрд гривен (более 37 млрд рублей) из-за теневых продаж топлива.

В 2021 году украинский антимонопольный комитет сообщал, что доля нелегального рынка в реализации топлива составляет 34%.

В прошлом году президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, возвращающий в стране взимание акцизов на бензин и дизельное топливо.

Временные поправки в Налоговый кодекс на время военного положения были приняты на Украине в марте 2022 года. Они предусматривали отмену акцизных сборов на топливо для автомобилей и снижение НДС на него с 20% до 7%.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть