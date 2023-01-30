РИА Новости: Россия оказалась лишь на 17-м месте в рейтинге стран с самым доступным бензином

Россия оказалась на 17-м месте в рейтинге стран с самыми доступными ценами на бензин, на среднюю ежемесячную зарплату россияне могут приобрести около 1059 литров бензина АИ-95. Лидером в списке стал Люксембург, где жители могут позволить себе более 2,5 тыс. литров данного вида топлива, сообщает РИА Новости.

«Жители Люксембурга могут купить на свою среднюю зарплату более 2,5 тысячи литров топлива <....> Россия находится на 17-м месте, между Испанией и Словенией. Россияне на среднемесячную зарплату могут купить около 1059 литров 95-го бензина», — говорится в материале.

На второй строчке рейтинга оказалась Ирландия. Жители этой европейской страны на месячную зарплату могут купить почти 2 тыс. литров бензина. В первую пятерку стран по этому показателю также вошли Норвегия, Великобритания и Нидерланды. Россия же оказалась между Испанией и Словенией, а наименее доступный бензин продается в Венгрии — там жители могут позволить себе только 455 литров топлива, уточняется в статье.

24 января газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные торгов Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) сообщила, что стоимость бензина и дизельного топлива на этой площадке к концу первого месяца 2023 года снизилась многолетних минимумов. Это произошло на фоне ожидания введения 5 февраля эмбарго Евросоюза (ЕС) на импорт российских нефтепродуктов.