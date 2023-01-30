The Economist рассказал об использовании «серых» схем для обхода санкций по нефти из РФ

Россия по-прежнему может экспортировать свою нефть даже после введения западных санкций, пишет The Economist.

В статье говорится о том, что после введения Западом ценового потолка большая часть ее нефти проходит через «серые» сети, которые не признают ценовых ограничений, но тем не менее не являются незаконными, поскольку используют «незападную» логистику и доставляют нефть в страны, не поддержавшие ценовую блокаду.

«Российская нефть, которую когда-то было легко отследить, теперь распространяется по более теневым каналам», — говорится в статье.

Более всего российский экспорт пострадал после того, как в декабре прошлого года вступил в силу установленный на уровне $60 потолок цены на нефть из РФ, перевозимую морским путем. Однако уже два месяца спустя показатели восстановились до июньского уровня, уточняет издание. В декабре 2022-го доля импортируемой европейскими компаниями российской нефти упала с 60% до 13%, однако теперь ее показатель восстановился до 36%.

Все дело в том, что российские компании нашли способы сотрудничать с рядом прежних контрагентов и наладили контакты с другими странами, считает издание. Так, большая часть российской нефти идет в Индию и Китай, также в сделках до сих пор фигурируют греческие грузоотправители, британские страховщики, голландские и японские банки, которые долгое время были лидерами на рынке. Кроме того, у РФ также остались каналы с Венесуэлой и Ираном.

По мнению экспертов издания, даже если «все западные корабли откажутся от бочек с российской нефтью», «теневого флота» будет достаточно, чтобы поддерживать экспорт российской нефти на нынешнем уровне.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявил, что Китаю, Индии и Турции выгодно введение эмбарго на российскую нефть со стороны Евросоюза.