Правительство Дании предложило раздать гражданам €309 млн на фоне рекордной инфляции

Правительство Дании предложило выделить 2,3 млрд датских крон (€309,2 миллиона евро) в текущем году. Денежные средства планируется направить жителям в качестве адресной помощи в борьбе с последствиями высокой инфляции в стране, сообщается в пресс-релизе Министерства финансов (Минфина) скандинавского государства.

По итогам 2022 года уровень инфляции в Дании достиг самого высокого показателя за последние 40 лет. При этом потребительские цены выросли в годовом выражении на 7,7%. Власти страны полагают, что тенденция сохранится и в текущем году, уточнили в Минфине.

«Правительство теперь выделит рамочную программу в размере 2,3 млрд. долларов в 2023 году и пригласит политические партии к переговорам о новой инфляции. Это происходит в дополнение к помощи, которая была согласована ранее», — говорится в заявлении ведомства.

По словам министра финансов Дании Николая Ваммена, денежную помощь направят в первую очередь семьям с детьми и пенсионерам. Эти категории граждан оказались в наиболее уязвимом положении на фоне стремительного роста потребительских цен в стране. Данная мера должна оказать поддержку гражданам в оплате коммунальных услуг и продуктов питания.

14 октября Danmarks Radio сообщило, что на территории всей Дании зафиксировали возросшее число магазинных краж. За последние шесть месяцев в магазинах наблюдался рост воровства более чем на 20% в сравнении с показателями за аналогичный период 2021 года. Тенденция была обусловлена в связи с ростом потребительских цен и усилением энергетического кризиса.