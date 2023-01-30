Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Правительство Дании предложило раздать гражданам €309 млн на фоне рекордной инфляции

close
100%
Depositphotos

Правительство Дании предложило выделить 2,3 млрд датских крон (€309,2 миллиона евро) в текущем году. Денежные средства планируется направить жителям в качестве адресной помощи в борьбе с последствиями высокой инфляции в стране, сообщается в пресс-релизе Министерства финансов (Минфина) скандинавского государства.

По итогам 2022 года уровень инфляции в Дании достиг самого высокого показателя за последние 40 лет. При этом потребительские цены выросли в годовом выражении на 7,7%. Власти страны полагают, что тенденция сохранится и в текущем году, уточнили в Минфине.

«Правительство теперь выделит рамочную программу в размере 2,3 млрд. долларов в 2023 году и пригласит политические партии к переговорам о новой инфляции. Это происходит в дополнение к помощи, которая была согласована ранее», — говорится в заявлении ведомства.

По словам министра финансов Дании Николая Ваммена, денежную помощь направят в первую очередь семьям с детьми и пенсионерам. Эти категории граждан оказались в наиболее уязвимом положении на фоне стремительного роста потребительских цен в стране. Данная мера должна оказать поддержку гражданам в оплате коммунальных услуг и продуктов питания.

14 октября Danmarks Radio сообщило, что на территории всей Дании зафиксировали возросшее число магазинных краж. За последние шесть месяцев в магазинах наблюдался рост воровства более чем на 20% в сравнении с показателями за аналогичный период 2021 года. Тенденция была обусловлена в связи с ростом потребительских цен и усилением энергетического кризиса.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть