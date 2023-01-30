Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Польше предложили использовать антикризисный резерв ЕС для экспорта зерна с Украины

close
100%
Umit Bektas/Reuters

Министр сельского хозяйства и развития села Польши Хенрик Ковальчик заявил после встречи глав сельскохозяйственных ведомств стран ЕС в понедельник в Брюсселе, что его страна предлагает использовать антикризисный резерв Евросоюза для экспорта украинского зерна. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Ковальчика, во время встречи им были предложены варианты решения проблемы украинского зерна.

«Я призвал Европейскую комиссию к интенсивным действиям в этом вопросе, чтобы улучшить транзит, сделать возможным вывоз всего зерна за пределы соседних (с Украиной. — «Газета.Ru») стран… В рамках помощи я предлагал разные решения, в том числе применение кризисного резерва сельского хозяйства», — рассказал он.

Министр отметил, что антикризисный резерв в случае его использования будет только частью оказываемой помощи «вместе с национальными бюджетами».

Ранее заместитель министра сельского хозяйства Польши Януш Ковальский заявил, что польские власти собираются добиваться восстановления таможенных пошлин на поставляемую с Украины кукурузу и ряд другой сельскохозяйственной продукции.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть