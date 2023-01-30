В Польше предложили использовать антикризисный резерв ЕС для экспорта зерна с Украины

Министр сельского хозяйства и развития села Польши Хенрик Ковальчик заявил после встречи глав сельскохозяйственных ведомств стран ЕС в понедельник в Брюсселе, что его страна предлагает использовать антикризисный резерв Евросоюза для экспорта украинского зерна. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Ковальчика, во время встречи им были предложены варианты решения проблемы украинского зерна.

«Я призвал Европейскую комиссию к интенсивным действиям в этом вопросе, чтобы улучшить транзит, сделать возможным вывоз всего зерна за пределы соседних (с Украиной. — «Газета.Ru») стран… В рамках помощи я предлагал разные решения, в том числе применение кризисного резерва сельского хозяйства», — рассказал он.

Министр отметил, что антикризисный резерв в случае его использования будет только частью оказываемой помощи «вместе с национальными бюджетами».

Ранее заместитель министра сельского хозяйства Польши Януш Ковальский заявил, что польские власти собираются добиваться восстановления таможенных пошлин на поставляемую с Украины кукурузу и ряд другой сельскохозяйственной продукции.