В АТОР сообщили, что Греция и Кипр потеряли более 80% российских туристов в 2022 году

Туристический поток россиян в Грецию за 2022 год упал на 83%, на Кипр — на 91,3%. Информацию об этом пресс-служба Ассоциация туроператоров России (АТОР) опубликовала на своем сайте.

Отмечается, что в целом страны европейского восточного Средиземноморья потеряли в 2022 году до 90% туристов из России.

По предварительным данным Банка Греции, в 2022 году страну посетили 40 тыс. туристов из России. Это на 83% меньше показателя 2021 года и на 94,8% меньше значений 2019 года. Больше остальных курорты Греции посетили в прошлом году британцы (3,8 млн), немцы (3,6 млн), французы (1,5 млн).

На Кипре за весь 2022 году зафиксировали 45 303 прибытий из России. Это на 91,3% меньше, чем в 2021 году, и на 94,2% меньше, чем в 2019 году. В основном Кипр в 2022 году посещали британцы (1,2 млн), израильтяне (277 тыс.), немцы (192 тыс.).

На прошлой неделе издание Vijesti сообщило, что Евросоюз призвал Боснию и Герцеговину как страну-кандидата в Европейский союз ввести визовый режим для российских граждан.