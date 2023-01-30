В МВФ оценили ситуацию для экспорта нефти РФ из-за введения G7 потолка цен

Российский экспорт нефти не пострадает из-за введенного странами «большой семерки» (G7) потолка цен на топливо, цитирует РИА Новости прогноз Международного валютного фонда.

Как следует из прогноза МВФ, при текущем пределе цен на нефть, установленном G7, объемы экспорта российской сырой нефти «существенно не пострадают», так как «российская торговля перенаправлена» из стран, поддержавших антироссийские санкции, в страны, не вводившие их.

С 5 декабря прошлого года вступило в силу решение о введении потолка цен на российскую нефть, перевозимую морскими путями, которое приняли страны Евросоюза, G7 и Австралия. Предельная цена установлена на уровне $60 за баррель, далее порог будут пересматривать.

В ответ Россия вводит с 1 февраля 2023 года запрет на поставки российской нефти в страны, использующие этот потолок цен.

5 февраля 2023 года также вступит в силу потолок цен, вводимый Западом, на российские нефтепродукты: один будет действовать для продукции, которая торгуется с премией к нефти (дизельное топливо, газойль), второй — для продукции, которая торгуется с дисконтом к нефти (мазут). Предельная цена для них еще не известна.