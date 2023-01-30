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Песков назвал блестящей работу правительства РФ на фоне прокси-войны Запада

Правительство России блестяще справилось с трудностями, которые возникли из-за развязанной коллективным Западом прокси-войны. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что российский кабмин уже как три года работает «в чрезвычайно тяжёлых условиях»: сначала власти столкнулись с вызовом пандемии коронавируса, а потом настала развязанная западными государствами против РФ прокси-война.

«И действительно, <…> удалось не просто кое-как выйти из этой ситуации, а выйти блестяще», — цитирует Пескова Life.ru.

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