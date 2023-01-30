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«Гранд сервис экспресс» открыл продажу билетов на поезда из Москвы в Крым

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АО ТК «Гранд Сервис Экспресс»

Первый частный железнодорожный перевозчик России «Гранд сервис экспресс» (ГСЭ) сообщил о старте продаж билетов на поезда, следующие из Москвы в Крым. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в официальном Telegram-канале.

«Открыты продажи на поезда №91/92 Москва — Севастополь, №173/174 Москва — Евпатория», — сказано в сообщении.

В пресс-службе перевозчика отметили, что при движении в сторону Крыма поменялось время отбытия поездов из столицы, аналогичные изменения произошли при движении из Крыма.

Как указали в компании, ранее продажа билетов была приостановлена в связи с проведением ремонтных работ на железной дороге, а также из-за необходимости внесения изменений в расписание поездов.

В октябре директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Павел Иено сообщил о приостановке продажи билетов на автобусы из города на материковую часть России.

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