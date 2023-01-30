Лавров надеется на рост прогресса по строительству «Пакистанского потока»

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров ожидает, что в скором времени в переговорах о запуске строительства газопровода «Пакистанский поток» будет достигнут прогресс. Об этом он заявил в рамках пресс-конференции с главой МИД Пакистана Билавалом Бхутто Зардари, транслируемой на Rutube.

По словам главы внешнеполитического ведомства, сейчас вопрос о строительстве «Пакистанского потока» находится в продвинутой стадии отработки.

«Уверен, что в самое ближайшее время прогресс будет зафиксирован», — указал он.

Ранее заместителя главы Министерства энергетики РФ Сергея Мочальников говорил, что Россия и Пакистан достигли концептуальных договоренностей по поставкам нефти и нефтепродуктов в южноазиатскую республику.

До этого глава Минэнерго Николай Шульгинов в интервью газете The Nation заявил, что Москва не видит препятствий для реализации проекта газопровода «Пакистанский поток». В России этому вопросу уделяется большое внимание, тем не менее подход к реализации таких проектов должен быть комплексным. По его словам, это означает не только строительство самого газопровода, но и наличие источника газа для него.