Лавров заявил о намерении России и Пакистана расширять сотрудничество в энергетической сфере

Власти России и Пакистана намерены расширять сотрудничество в энергетической сфере в обозримом будущем. Однако желание двух стран наращивать партнерство не ограничивается только этой отраслью, приводит слова министра иностранных дел Сергея Лаврова РИА Новости.

«У Москвы и Исламабада обоюдное стремление наращивать двустороннее взаимодействие, прежде всего в энергетической сфере и других отраслях экономики», — заявил Лавров в ходе выступления на встрече с главой МИД Пакистана Билавалом Бхутто Зардари.

27 января министр нефти Пакистана Мусадик Малик сообщил о намерении властей исламской республики начать импорт российской нефти в апреле 2023 года. Однако для этого сторонам необходимо согласовать коммерческие условия поставок, включая их стоимость и возможность оплачивать сырье не в американских долларах.

Обсуждение данных нюансов стороны намерены обсудить в марте, после чего в Пакистан начнет поступать «дешевая» российская нефть. По словам Малика, это будет выгодно как Исламабаду, так и Москве.