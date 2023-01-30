Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Лавров заявил о намерении России и Пакистана расширять сотрудничество в энергетической сфере

Власти России и Пакистана намерены расширять сотрудничество в энергетической сфере в обозримом будущем. Однако желание двух стран наращивать партнерство не ограничивается только этой отраслью, приводит слова министра иностранных дел Сергея Лаврова РИА Новости.

«У Москвы и Исламабада обоюдное стремление наращивать двустороннее взаимодействие, прежде всего в энергетической сфере и других отраслях экономики», — заявил Лавров в ходе выступления на встрече с главой МИД Пакистана Билавалом Бхутто Зардари.

27 января министр нефти Пакистана Мусадик Малик сообщил о намерении властей исламской республики начать импорт российской нефти в апреле 2023 года. Однако для этого сторонам необходимо согласовать коммерческие условия поставок, включая их стоимость и возможность оплачивать сырье не в американских долларах.

Обсуждение данных нюансов стороны намерены обсудить в марте, после чего в Пакистан начнет поступать «дешевая» российская нефть. По словам Малика, это будет выгодно как Исламабаду, так и Москве.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть