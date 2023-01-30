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На Украине признали, что не могут распоряжаться финансами без согласования с Западом

Депутат Гетманцев: расходы Украины финансируются партнерами, их траты нужно согласовывать

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Kevin Lamarque/Reuters

Глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев заявил, что расходы Украины наполовину финансируются странами-партнерами, поэтому распоряжаться финансами без их согласования нельзя. Об этом он сказал в интервью украинскому изданию «Обозреватель».

При этом он добавил, что Киев вряд ли сможет принять решения, которые будут «противоречить их видению».

Гетманцев уточнил, что Украина согласовывает с Международным валютным фондом (МВФ) внутренние законопроекты, направленные на поддержку промышленности страны, в частности на предоставление льгот по ренте на руду для производства металла. По словам депутата, переговоры по этим льготам очень сложное, поэтому, вероятно, от этой инициативы придется отказаться.

Ранее Национальный банк Украины (НБУ) сообщал, что в 2023 году объем финансирования, предоставляемый Западом Киеву, превысит $38 млрд. Подобная оценка была сделана с учетом уже анонсированных объемов международной помощи и прогресс в переговорах с Международным валютным фондом.

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