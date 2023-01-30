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La Vanguardia: эмбарго на нефть из России приведет к подорожанию дизеля в Европе

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Depositphotos

Запрет на поставки нефтепродуктов из России грозит Европе подорожанием дизельного топлива. Об этом говорится в материале испанской газеты La Vanguardia.

Согласно данным издания, эмбарго на российские нефтепродукты можно сравнить с отказом от 14 тыс. олимпийских бассейнов, заполняемых дизелем ежегодно. Для стран Евросоюза, в которых на дизеле ездят 42% легковых автомобилей, 91% фургонов и 96% грузовиков, запрет станет значительной проблемой.

Эмбарго на импорт российских нефтепродуктов начнет действовать только 5 февраля, однако до вступления запрета в силу европейские страны для увеличения запасов начали массово скупать дизель, в частности, из России. Только в декабре показатели импорта достигли рекордных 8,2 млн тонн.

В материале сказано, что эмбарго на российские нефтепродукты станет причиной роста цен на дизель и, вероятно, сможет превзойти рекордные показатели. Страны ЕС уже договорились об увеличении поставок топлива из стран Азии и Ближнего Востока.

«Я не думаю, что мы увидим нормирование дизеля, но да, европейцам придется платить больше», — заявил изданию вице-президент консалтинговой фирмы Rystad Energy Хорхе Леон.

Ранее сообщалось, что Евросоюз в январе закупал по 600 тыс. баррелей российского дизеля, а несколько судов придет в европейские порты до 5 февраля.

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