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Правительство расширило программу льготной ипотеки для специалистов в IT-отрасли

Российские власти расширили перечень условий для получения льготной ипотеки со ставкой до 5% годовых для IT-специалистов. Согласно новым положениям, данная программа будет доступна работникам в возрасте от 18 до 50 лет, которые осуществляют деятельность во всех аккредитованных компаниях, приводит слова премьер-министра Михаила Мишустина газета «Коммерсантъ».

«Смягчаются и требования по заработной плате, при этом станет учитываться не только доход с основного места работы, но и по совместительству», — пояснил Мишустин в ходе выступления на совещании со своими заместителями.

При этом вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что по условиям новой программы минимальный уровень заработной платы в IT-отрасли для Москвы остается на уровне 150 тыс. рублей до вычета налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Для городов-миллионников этот показатель будет на уровне 120 тыс. рублей, а в остальных регионах — 70 тыс. рублей. В то же время работать в аккредитованной IT-компании после оформления кредита нужно минимум 5 лет, уточняется в статье.

30 января вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что объем IT-ипотеки в 2024 году может превысить 240 млрд рублей. По итогам реализации программы более 50 тысяч IT-специалистов смогут улучшить свои жилищные условия.

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