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Qatar Energy присоединилась к консорциуму по разведке морских месторождений Ливана

Компания Qatar Energy присоединилась к трехстороннему консорциуму по разведке нефти и газа в морской зоне ответственности Ливана, сообщает ФАН.

Министр энергетики Ливана Валид Файяд и его катарский коллега Саад Аль Кааби, который также является исполнительным директором Qatar Energy, подписали соглашение 29 января с руководителями итальянской Eni и французской Total Energies.

Согласно договору, катарская компания присоединится к европейским энергетическим гигантам для разведки морских блоков №4 и 9.

Теперь Qatar Energy владеет 30% акций, при этом фирмам двух европейских государств принадлежат по 35% акций. Разведка месторождений ближневосточного государства может начаться с ноября.

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