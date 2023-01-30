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МИД РФ: последствия санкций для экономики России удалось ограничить

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Владимир Астапкович/РИА Новости

В Министерстве иностранных дел России заявили, что последствия ввода иностранных санкций Москве удалось ограничить, экономика адаптируется к новым реалиям. Об этом говорится в ответах на вопросы СМИ, опубликованных на сайте российского МИД.

«Очевидно, что процесс преодоления последствий разрыва этих отношений продолжается, так же как и сама антироссийская санкционная война, ведущаяся недружественными нам странами. Удалось ли ограничить? Безусловно, да. Состояние нашей экономики наглядно свидетельствует об этом», — сообщает ведомство.

Отмечается, что сокращение российской экономики составило всего лишь 2,5%, инфляция — ниже 12%, уровень безработицы находится на историческом минимуме, внешний долг снизился за 2022 год на 20,8%, внешний государственный долг уменьшился на $2 млрд за год до $57,4 млрд.

«Ожидается рекордный профицит внешней торговли не только в силу изменения цен на сырьевые товары, но и переориентации России на торговлю со странами Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки», — говорится в сообщении.

Ранее первый замминистра экономического развития Илья Торосов заявил, что инфляция в 2023 году прогнозируется в 5–6%.

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Санкции против России
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