Несмотря на то, что США уменьшили поставки товаров из Китая, они косвенно зависят от импорта из-за того, что КНР является основным поставщиком электронных компонентов. Об этом пишет South China Morning Post (SCMP).

Китай остается крупнейшим в мире производителем ряда важнейших товаров — от аккумуляторов для электромобилей и солнечных батарей до некоторых электронных компонентов. На первый взгляд, США менее зависимы от китайских товаров, так как закупают их у других стран. Однако косвенно Штаты продолжают зависеть от Китая, поскольку он становится ключевым поставщиком электронных деталей и полуфабрикатов во Вьетнам и Мексику.

По данным издания, в 2021 году Вьетнам закупил у Китая товаров на сумму $110 млрд, при этом основная часть поставок составляли детали для сборки, которые потом отправлялись в США. В 2022 году Мексика затупилась у Китая на $79 млрд, что на 28% больше показателей годом ранее. И в этот раз основную долю импорта составляли детали и заготовки для сборки, которые позже экспортировались в США.

В публикации добавили, что создание Китаем Всестороннего регионального экономического партнерства в 2020 году привело к тому, что на страны-участники этого блока пришлось около 30% мирового ВВП, что больше, чем соглашения между США, Мексикой, Канадой и странами Евросоюза.

13 января ТАСС со ссылкой на Главное таможенное управление КНР сообщил, что в Китае внешний товарооборот за прошедший год вырос на 4,4% и составил $6,3 трлн, достигнув рекордной отметки. За 12 месяцев экспорт страны увеличился на 7%, примерно до $3,59 трлн. Импорт вырос на 1,1%, до $2,71 трлн.