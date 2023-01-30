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Реактор первой в Турции АЭС «Аккую» может быть запущен до конца года

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Rosatom/Global Look Press

Первый реактор атомной электростанции «Аккую» планируется запустить до конца 2023 года, топливо в него могут загрузить раньше. Об этом заявил глава турецкого Минэнерго Фатих Донмез, слова которого приводит РИА Новости.

Президент Турции Тайип Эрдоган ранее рассказал, что обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным строительство атомной электростанции в турецком Синопе. По его словам, там может быть запущено четыре реактора и энергии будет получено, «может быть, даже больше, чем в Аккую».

Позднее Донмез пояснил, что условия строительства АЭС в Синопе могут быть другими по сравнению с АЭС «Аккую», и если Турции не удастся договориться с РФ, то переговоры будут вестись с другой страной.

Запуск первого энергоблока АЭС «Аккую» был запланирован на 2023 год. Она является первой атомной электростанцией на территории Турции, ее строительство ведется совместно с российской корпорацией «Росатом». Президент Турции Тайип Эрдоган ожидает, что АЭС обеспечит Турцию 4800 мегаваттами энергии, а вместе со станцией в Синопе позволит стране получать 20% потребляемой энергии.

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