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Вице-премьер Чернышенко: объем IT-ипотеки в 2024 году может превысить 240 млрд рублей

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что свыше 50 тыс. IT-специалистов смогут воспользоваться программой льготной ипотеки, действующей до 2024 года. Об этом чиновник рассказал в ходе совещания «О льготной ипотеке для работников аккредитованных IT-компаний», передает РИА Новости.

«По итогам реализации программы более 50 тыс. IT-специалистов смогут улучшить свои жилищные условия и общий объем выданных кредитов составит, по нашим оценкам, порядка 240 млрд рублей», — заявил Чернышенко.

Также вице-премьер добавил, что программа льготной ипотеки востребована среди IT-специалистов. По его словам, в 2022 году было выдано кредитов на сумму более 54 млрд рублей, а средняя ставка находилась на уровне 4,4%.

В декабре 2022 года глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что министерство не сможет согласовать в правительстве снижение ставки по льготной ипотеке для работников сферы IT c 5% до 3%. Однако министр добавил, что по программе ипотеки для IT-специалистов снизят требования по возрасту и зарплате.

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