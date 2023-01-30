В Минэке спрогнозировали уровень инфляции в 2023 году

Первый замминистра экономического развития Илья Торосов в интервью газете «Известия» заявил, что инфляция в 2023 году прогнозируется в 5–6%.

Он отметил, что это актуальные и релевантные цифры с учетом высокой базы 2022 года и рецессии в экономике.

«Во втором квартале этого года инфляция может опуститься ниже целевого уровня в четыре процента <…> рост цен будет в рамках прогноза по году — 5–6%», — заявил он.

По словам Торосова, отрасль начала восстанавливаться благодаря мерам правительства и параллельному импорту.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что правительство в этом году продолжит реализацию масштабных социальных и экономических программ и планов, которые нацелены на улучшение благосостояния россиян.